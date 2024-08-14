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Нутрициолог объяснила, как правильно хранить кофе
Питание и еда

Сегодня, 20:35

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно хранить кофе

Мария Задорожная
Автор
Кофе в банке на полке
Фото KM6064/istockphoto.com
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Нутрициолог Елена Суханова рекомендует хранить растворимый кофе в темной стеклянной или керамической банке в сухом прохладном месте. При этом брать его можно только сухой ложкой, иначе кофе может слежаться.

«Кофе в зернах, а также молотый, нужно хранить в плотно закрывающейся жестяной или стеклянной банке в темном сухом месте», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, специалист ответила на волнующий многих вопрос: «Какой кофе лучше пить: растворимый или натуральный?». По словам нутрициолога, в натуральном напитке сохраняются полезные вещества, а растворимый в процессе обработки теряет практически все витамины и минералы.

Однако Суханова подчеркнула, что в растворимом кофе нет кафестола, который приводит к образованию атеросклеротических бляшек. Также в нем меньше кофеина, поэтому растворимый напиток с меньшей вероятностью вызовет зависимость.

Как правильно заваривать кофе: способы заварки и&nbsp;техника приготовления. Как правильно заваривать кофе
Польза и вред
Советы и рекомендации
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