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Нутрициолог объяснила, как правильно чистить авокадо
Питание и еда

Сегодня, 19:05

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно чистить авокадо

Мария Задорожная
Автор
Авокадо на столе
Фото tashka2000, iStock
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В беседе с «СЭ» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала, как правильно чистить авокадо. По ее словам, существует два простых метода, позволяющих очистить плод. Однако важно перед началом процесса тщательно вымыть продукт.

Первый способ — очистить руками. Если авокадо мягкое, удалить кожуру будет легко. Для удобства рекомендуется сделать небольшой надрез в верхней или нижней части плода, а затем аккуратно отделить кожуру, потянув за нее. Второй способ — использовать специальные кухонные инструменты, например, острый нож.

«Очистить авокадо можно так же, как картофель. Кожуру лучше срезать очень тонким слоем, чтобы осталось побольше мякоти», — сказала эксперт.

Извлечь косточку из авокадо также довольно просто. Нужно разрезать плод вдоль и разделить его на две половины. Косточка останется внутри одной из них. Ее можно достать руками, с помощью ножа или ложки. Если после этого в углублении осталась оболочка, ее нужно удалить.

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