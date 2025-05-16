Нутрициолог объяснила, как питаться в период ЕГЭ, чтобы не потерять силы

Семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно питаться во время сдачи ЕГЭ, чтобы сохранить здоровье и не потерять силы. По ее словам, во время подготовки к экзаменам организм тратит много энергии, поэтому голодание — это плохая идея. Вместо жестких диет она рекомендует выбирать сбалансированное питание, которое поддержит обмен веществ и улучшит концентрацию внимания.

В каждом приеме пищи должны быть:

Белки. Яйца, мясо, птица, рыба, творог. Они не только дают ресурс, но и снижают тягу к сладкому.

Сложные углеводы. Гречка, овсянка, бурый рис, киноа, тушеные и вареные овощи дают долгую энергию для учебы.

Здоровые жиры. Авокадо, орехи, сливочное и оливковое масло улучшают работу мозга и поддерживают гормональный баланс.

Клетчатка. Свежие овощи, фрукты, ягоды, отруби помогают пищеварению и снижают аппетит.

В этот непростой период нутрициолог советует отказаться от быстрых перекусов и сладостей. Они вызывают скачки сахара, переедание и усиливают возбуждение. Также лучше не пить кофе натощак — он повышает кортизол, усиливает стресс и тягу к сладкому. А в газировках, пакетированных соках и энергетиках содержится много скрытого сахара.

«Готовьте еду заранее, берите с собой ланч-боксы — так меньше шансов схватить вредный перекус», — добавила специалист.

Кроме того, очень важно наладить режим сна. Недосып не только сказывается на способности думать, но и мешает похудеть.

«Если вы поздно ложитесь, повышается грелин (гормона голода) и снижается лептин (гормон сытости). Результат — постоянное желание есть, особенно сладкое и жирное. Поэтому старайтесь ложиться до 23:00. В это время вырабатывается еще и гормон мелатонин, который регулирует в том числе вес», — подытожила Попова.