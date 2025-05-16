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Нутрициолог объяснила, как питаться в период ЕГЭ, чтобы не потерять силы
Питание и еда

16 мая 2025, 11:35

2 мин.

Нутрициолог объяснила, как питаться в период ЕГЭ, чтобы не потерять силы

Мария Задорожная
Автор
Юлия Попова
Нутрициолог, парафармацевт
Девочка завтракает
Фото fcafotodigital, iStock

Семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно питаться во время сдачи ЕГЭ, чтобы сохранить здоровье и не потерять силы. По ее словам, во время подготовки к экзаменам организм тратит много энергии, поэтому голодание — это плохая идея. Вместо жестких диет она рекомендует выбирать сбалансированное питание, которое поддержит обмен веществ и улучшит концентрацию внимания.

В каждом приеме пищи должны быть:

  • Белки. Яйца, мясо, птица, рыба, творог. Они не только дают ресурс, но и снижают тягу к сладкому.

  • Сложные углеводы. Гречка, овсянка, бурый рис, киноа, тушеные и вареные овощи дают долгую энергию для учебы.

  • Здоровые жиры. Авокадо, орехи, сливочное и оливковое масло улучшают работу мозга и поддерживают гормональный баланс.

  • Клетчатка. Свежие овощи, фрукты, ягоды, отруби помогают пищеварению и снижают аппетит.

В этот непростой период нутрициолог советует отказаться от быстрых перекусов и сладостей. Они вызывают скачки сахара, переедание и усиливают возбуждение. Также лучше не пить кофе натощак — он повышает кортизол, усиливает стресс и тягу к сладкому. А в газировках, пакетированных соках и энергетиках содержится много скрытого сахара.

«Готовьте еду заранее, берите с собой ланч-боксы — так меньше шансов схватить вредный перекус», — добавила специалист.

Кроме того, очень важно наладить режим сна. Недосып не только сказывается на способности думать, но и мешает похудеть.

«Если вы поздно ложитесь, повышается грелин (гормона голода) и снижается лептин (гормон сытости). Результат — постоянное желание есть, особенно сладкое и жирное. Поэтому старайтесь ложиться до 23:00. В это время вырабатывается еще и гормон мелатонин, который регулирует в том числе вес», — подытожила Попова.

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