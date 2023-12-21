Нутрициолог объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь

Новый год совсем скоро, а это значит, что близится праздничное пиршество: изобилие блюд и напитков, в большинстве случаев вредных.

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк дала пару советов, как избежать новогоднего переедания.

«Первое, что необходимо сделать — дать себе установку «не переесть». Не нужно в течение дня голодать и лелеять мысли о ночном обжорстве», — говорит эксперт.

Стасюк советует заранее позаботиться о меню. Не делать много салатов, достаточно двух, заправленных растительным маслом. Бутерброды заменить на канапе или сырную, мясную тарелки. В качестве основного блюда использовать мясо птицы — запеченный гусь, курица, индейка, а гарнир сделать из овощей или бобовых.

«Не ставьте на стол хлеб. Чаще всего гости не вспоминают про него, если им не сказать», — отмечает нутрициолог.

Кроме того, специалист рекомендует за 25-30 минут до застолья пить воду в неограниченных количествах, а перед первым тостом отдать предпочтение закускам.

«Не забывайте об активности. После двух-трех тостов идите танцевать, можно прогуляться», — подытожила эксперт.