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Нутрициолог объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь
Питание и еда

Сегодня, 14:25

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как не переесть в новогоднюю ночь

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Новогодние блюда на столе
Фото kajakiki/istockphoto.com
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Новый год совсем скоро, а это значит, что близится праздничное пиршество: изобилие блюд и напитков, в большинстве случаев вредных.

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк дала пару советов, как избежать новогоднего переедания.

«Первое, что необходимо сделать — дать себе установку «не переесть». Не нужно в течение дня голодать и лелеять мысли о ночном обжорстве», — говорит эксперт.

Стасюк советует заранее позаботиться о меню. Не делать много салатов, достаточно двух, заправленных растительным маслом. Бутерброды заменить на канапе или сырную, мясную тарелки. В качестве основного блюда использовать мясо птицы — запеченный гусь, курица, индейка, а гарнир сделать из овощей или бобовых.

«Не ставьте на стол хлеб. Чаще всего гости не вспоминают про него, если им не сказать», — отмечает нутрициолог.

Кроме того, специалист рекомендует за 25-30 минут до застолья пить воду в неограниченных количествах, а перед первым тостом отдать предпочтение закускам.

«Не забывайте об активности. После двух-трех тостов идите танцевать, можно прогуляться», — подытожила эксперт.

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