Нутрициолог объяснила, как хранить тыкву

Нутрициолог Ольга Баян рекомендует хранить тыкву в сухом и темном месте. При этом срок хранения плода при комнатной температуре не должен превышать 2-3 месяца. Если установить температуру хранения 5-9 градусов и влажность не выше 60-70 процентов, то тыква сможет пролежать очень долго — до 6-9 месяцев.

«Разрезанный овощ можно продержать в холодильнике не больше недели. Порезанную на кусочки тыкву можно держать в морозилке», — отметила эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, специалист рекомендует покупать только спелую тыкву. Созревший плод выделяется плотной поверхностью без сильных повреждений и с сухим хвостиком. При этом цвет кожицы роли не играет.

Также Баян советует покупать плод целиком и обращать внимание на размер. Например, мускатная тыква обычно некрупная и чаще всего имеет грушевидную форму, столовая — круглая, средних размеров, а кормовая — самая большая.