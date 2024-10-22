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Нутрициолог объяснила, как чипсы влияют на органы пищеварения
Питание и еда

Сегодня, 16:40

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как чипсы влияют на органы пищеварения

Мария Задорожная
Автор
Девушка держит миску с чипсами
Фото Farknot_Architect, iStock
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Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина в беседе с «СЭ» заявила, что в покупных чипсах практически нет полезных веществ. Это довольно калорийный продукт, в состав которого входит множество опасных соединений и добавок.

По словам эксперта, после употребления чипсов человек может почувствовать изжогу и вздутие, возможны запоры.

«Эта проблема может появиться при ежедневном употреблении чипсов. Причина кроется в отсутствии растительной клетчатки», — отметила специалист.

Кроме расстройств пищеварения, любители снеков могут столкнуться с обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрита или язвы.

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