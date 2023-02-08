Нутрициолог объяснила, чем темный шоколад отличается от горького

Нутрициолог Лидия Квашнина специально для «СЭ» рассказала, что горький шоколад содержит от 70% какао и относительно немного сахара. «За счет снижения доли последнего шоколад имеет специфический вкус — много съесть вряд ли получится. Это одна из причин, по которым на горьком шоколаде не располнеть», — пояснила эксперт. Горький шоколад очень полезен для здоровья — улучшает умственную работоспособность и налаживает работу сердца и сосудов.

В отличие от горького, темный шоколад содержит от 40 до 70% какао, в нем значительно больше сахара. Могут присутствовать добавки, которые улучшают вкус и повышают калорийность (изюм, орехи, сухофрукты, вафельная крошка и прочее). Темный шоколад менее питательный, однако польза при умеренном потреблении тоже может быть.

Каким еще бывает шоколад и, какую пользу он несет для организма, читайте в полной версии материала в «СЭ».