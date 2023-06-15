Нутрициолог объяснила, чем полезны тыквенные семечки

Фитнес-нутрициолог клуба «Бионика Биохакинг Фитнес» Олеся Платонова-Губинская рассказала «СЭ», чем полезны тыквенные семечки. «Тыквенные семечки полезны для человека во многих аспектах. Благодаря растительным волокнам в составе, они улучшают пищеварение. Тыквенные семечки также содержат магний, который снижает уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также марганец, который необходим для образования костной ткани», — пояснила специалист.

По словам Олеси Платоновой-Губинской семена тыквы в рационе помогают бороться даже с депрессией. «Тыквенные семечки содержат тритерпеноиды и L-триптофан, что способно улучшить настроение, снизить уровень стресса и улучшить сон», — заявила эксперт.

Употреблять тыквенные семечки фитнес-нутрициолог порекомендовала в сыром виде или поджаренными без масла. Их также можно добавить в салаты, йогурты, овсяную кашу и другие блюда в качестве дополнительного ингредиента.

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