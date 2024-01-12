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Нутрициолог объяснила, чем опасна мушмула
Питание и еда

Сегодня, 17:45

0 мин.

Нутрициолог объяснила, чем опасна мушмула

Мария Маковей
Автор
Мушмула на столе
Фото ninitta/istockphoto.com
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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова предупреждает, что мушмула может вызвать у некоторых людей аллергические реакции. Ее также не рекомендуется есть при патологиях ЖКТ, сообщает «СЭ».

Кроме того, экзотический плод содержит небольшое количество цианидов. Если есть более 7 плодов в день, то можно спровоцировать отравление организма.

Также чрезмерное потребление мушмулы приводит к расстройству пищеварения у детей, сказала эксперт.

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Польза и вред
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