Нутрициолог объяснила, чем опасна мушмула

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова предупреждает, что мушмула может вызвать у некоторых людей аллергические реакции. Ее также не рекомендуется есть при патологиях ЖКТ, сообщает «СЭ».

Кроме того, экзотический плод содержит небольшое количество цианидов. Если есть более 7 плодов в день, то можно спровоцировать отравление организма.

Также чрезмерное потребление мушмулы приводит к расстройству пищеварения у детей, сказала эксперт.