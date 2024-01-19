Нутрициолог объяснила, чем опасна манная каша

Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что людям с целиакией нельзя есть манную кашу. В ней содержится большое количество глютена, пишет «СЭ».

Кроме того, манка имеет высокий гликемический индекс. Она может вызвать стремительное повышение уровня сахара в крови. Поэтому ее не рекомендуется есть людям с диабетом.

«В манке содержится много крахмала, что дает большое количество «пустых» калорий, особенно если варить ее с молоком и сахаром. Поэтому тем, у кого есть проблемы с лишним весом, лучше исключить ее из рациона», — говорит эксперт.

Также давать манную кашу запрещено детям до трех лет, в старшем возрасте 1-2 порций в неделю будет достаточно.