Нутрициолог объяснила, чем опасна манная каша
Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что людям с целиакией нельзя есть манную кашу. В ней содержится большое количество глютена, пишет «СЭ».
Кроме того, манка имеет высокий гликемический индекс. Она может вызвать стремительное повышение уровня сахара в крови. Поэтому ее не рекомендуется есть людям с диабетом.
«В манке содержится много крахмала, что дает большое количество «пустых» калорий, особенно если варить ее с молоком и сахаром. Поэтому тем, у кого есть проблемы с лишним весом, лучше исключить ее из рациона», — говорит эксперт.
Также давать манную кашу запрещено детям до трех лет, в старшем возрасте 1-2 порций в неделю будет достаточно.
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