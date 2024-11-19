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Нутрициолог объяснила, чем опасна диета Блейк Лайвли
Питание и еда

Сегодня, 17:30

1 мин.

Нутрициолог объяснила, чем опасна диета Блейк Лайвли

Мария Задорожная
Автор
Блейк Лайвли
Фото Jeff Spicer, Getty Images
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Актриса Блейк Лайвли предпочитает поддерживать фигуру в форме с помощью джусинга, или соковой диеты. Этот метод питания включает фруктовые и овощные соки, но без мякоти. Твердая пища под запретом.

В беседе с «СЭ» нутрициолог и диетолог Кристина Пришвина заявила, что с помощью джусинга действительно можно быстро похудеть. Кроме того, свежевыжатые соки богаты витаминами, такими как C и A, а также антиоксидантами. Однако минусов у данной системы питания все же больше.

«В соках мало клетчатки, белков и жиров. Их недостаток негативно сказывается на обмене веществ и общем самочувствии. Возможны сонливость и слабость», — сказала эксперт.

Так отсутствие необходимости жевать плохо сказывается на пищеварении и на состоянии зубов. Также фруктовые соки содержат много натурального сахара, что вредно для зубной эмали. Помимо прочего, фруктоза вызывает колебания уровня сахара в крови, что может привести к диабету второго типа.

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