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Сегодня, 16:35

Нутрициолог объяснил, правда ли молочка провоцирует высыпания на коже

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что популярное утверждение, согласно которому молоко и молочные продукты негативно влияют на организм, провоцируя разные нежелательные состояния, сильно преувеличено. «Достаточно вбить в строке поиска «вред молочки», как вниманию пользователя будет предоставлено 1000+ доказательств и утверждений с длинным списком побочек и негативных воздействий.

Именно поэтому у большого количества людей в голове сформировалось устойчивое убеждение в том, что молоко и молочные продукты провоцируют кожные высыпания и целлюлит, способствуют развитию инсулинорезистентности и диабета, а из-за содержания молочного сахара (лактозы) молоко не усваивается у взрослых и провоцирует различные воспаления, образование слизи, ускоряет ожирение, препятствует похудению, провоцирует отеки и так далее до бесконечности", — заявил нутрициолог.

По словам Артема Тужикова, некоторые молочные продукты могут действительно провоцировать кожные высыпания. Но прежде всего это касается обезжиренного коровьего молока, и чем выше процент жира в молоке, тем меньше кожная реакция.

Кисломолочные же продукты (йогурт, творог, кефир, сыр) к таким последствиям не приводят. «Каждый организм индивидуален, и есть «особо чувствительные» люди, у которых любые молочные продукты могут провоцировать высыпания. Но тут дело не в молоке, а в особенности конкретного организма», — пояснил специалист и отметил, что таким людям необходимо опытным путем определить причину высыпаний и научиться дозировать продукт. «Молоко и молочные продукты очень полезны, но, если вы отмечаете у себя реакцию кожи, то попробуйте исключить обезжиренное молоко и его производные или полностью исключите их из своего рациона», — заключил Артем Тужиков.

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