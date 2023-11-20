Нутрициолог назвала суточную норму ягод годжи

Ягоды годжи укрепляют иммунитет и защищают организм от различных инфекций и заболеваний, однако главное не переборщить с их употреблением. Об этом «СЭ» сообщила интегративный нутрициолог Ульяна Беликова.

По ее словам, дневная порция ягод зависит от нескольких факторов: рекомендаций врача, здоровья и индивидуальных особенностей организма.

«Обычно рекомендуется потреблять от 10 до 30 граммов (1-2 столовых ложек) ягод годжи в день», — рассказывает нутрициолог.

Однако эксперт предупреждает, если у человека имеются какие-либо заболевания или он принимает лекарства, то перед употреблением плодов необходимо обязательно проконсультироваться с диетологом. Он даст индивидуальные рекомендации по норме продукта.

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