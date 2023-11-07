Нутрициолог назвала суточную норму черного чая
Нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с «СЭ» рассказала о том, можно ли пить черный чай каждый день.
По словам эксперта, при чрезмерном употреблении напитка у организма могут возникнуть нежелательные реакции. Поэтому специалист советует пить не больше двух-трех чашек черного чая в день.
«При приеме кофеина как лекарства его обычная разовая доза равна 100 мг, а максимальная разовая доза — 300 мг. В одной кружке черного чая содержится до 135 мг кофеина. Поэтому лучше пить не более двух-трех кружек чая в день», — объясняет нутрициолог.
Кроме того, Екатерина Стасюк не советует запивать крепким чаем поливитаминно-минеральные препараты и лекарства с высоким содержанием железа.
Ранее нутрициолог рассказала, кому нельзя пить зеленый чай.
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