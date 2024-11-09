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Нутрициолог назвала специи, которые усиливают голод
Питание и еда

Сегодня, 19:15

1 мин.

Нутрициолог назвала специи, которые усиливают голод

Мария Задорожная
Автор
Разные специи
Фото fcafotodigital, iStock
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В беседе с «СЭ» нутрициолог Дарья Каравацкая заявила, что корица, куркума, лавр, тмин, розмарин, орегано, базилик, черный перец, соль усиливают аппетит. По ее словам, еда со специями возбуждает рецепторы и обостряет чувство голода.

Однако последние три группы специй могут быть полезны для людей, имеющих проблемы с аппетитом, и тех, кому даже основные приемы пищи даются непросто — после еды возникает тяжесть, сонливость, вздутия.

По словам эксперта, чаще всего проблемы с аппетитом связаны с недостаточно активной выработкой ферментов и соляной кислоты, которые помогают переваривать еду.

«Эти продукты стимулируют выработку ферментов и, соответственно, улучшают аппетит и пищеварение», — подытожила нутрициолог.

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