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Сегодня, 14:30

Нутрициолог назвала самые полезные перекусы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Овощные палочки.
Фото Freepik/freepik

30 августа нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Наталья Конина на портале «Новосибирск онлайн» рассказала, что перекус должен иметь низкий или средний гликемический индекс (в основных приемах пищи тоже) — он показывает, насколько высоко поднимется глюкоза после еды. По ее словам, нужно избегать рафинированных продуктов (белых круп, рафинированных масел и так далее), отдавая предпочтение овощным палочкам с зеленью (морковь, огурец, редис, перец, петрушка, кинза, микрозелень). Это поможет сохранить здоровье, продуктивность и энергичность.

Чтобы повысить ощущение сытости, Наталья Конина порекомендовала добавлять к овощам горсть орехов (грецких, кедровых, миндаля, кешью) и семян (тыквенных, кунжутных, льняных) и чередовать их. «Семена и орехи — это суперфуды, они содержат концентрат полезных веществ и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры не вызывают всплесков глюкозы и заряжают энергией на более длительный период, нежели углеводы», — заключила нутрициолог.

Ранее, 5 декабря 2022 года, мы рассказывали о лучших продуктах для дорожного перекуса.

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Советы и рекомендации
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