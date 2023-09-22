Нутрициолог назвала самую полезную рыбу

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ» о пользе рыбы для организма человека. По ее словам, все виды рыб обладают большим количеством полезных свойств.

«Особой полезной считается жирная рыба. Употребление рыбы положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает риск ишемической болезни сердца, аритмии и кровяное давление», — сказала Денисова «СЭ».

Специалист также отмечает, что беременным стоит есть рыбу до трех раз в неделю, чтобы показатель метаболического синдрома у детей был ниже. Полезна рыба и для мужчин, но многие предпочитает получать белок только из мяса или птицы.