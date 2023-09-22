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Сегодня, 17:20

Нутрициолог назвала самую полезную рыбу

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Фото istockphoto.com/SarapulSar38

Нутрициолог Алена Денисова рассказала «СЭ» о пользе рыбы для организма человека. По ее словам, все виды рыб обладают большим количеством полезных свойств.

«Особой полезной считается жирная рыба. Употребление рыбы положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает риск ишемической болезни сердца, аритмии и кровяное давление», — сказала Денисова «СЭ».

Специалист также отмечает, что беременным стоит есть рыбу до трех раз в неделю, чтобы показатель метаболического синдрома у детей был ниже. Полезна рыба и для мужчин, но многие предпочитает получать белок только из мяса или птицы.

Рыба: польза и&nbsp;вред для организма человека. Рыба: польза и вред для здоровья

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