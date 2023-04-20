Нутрициолог назвала продукты, которые улучшают память

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», какие продукты могут улучшить память и концентрацию. «Например, листья шпината богаты антиоксидантами, которые защищают клетки мозга от повреждений, нормализуют кровообращение в нем, повышая уровень кислорода, тем самым улучшают память и концентрацию. То же касается темного шоколада, содержащего флавоноиды, ягод (черника, голубика, малина) и зеленого чая», — заявила специалист.

По словам Ольги Деккер, для хорошей памяти и внимания в рацион нужно обязательно включать рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами. «Это важный элемент для здоровья мозга. Омега-3 кислоты могут улучшить когнитивные функции, такие как память, концентрация и гибкость мышления», — пояснила нутрициолог. Также будут полезны орехи. Они богаты витаминами B и E, магнием и железом. «Все эти продукты способны улучшить память и концентрацию. Но они не заменят здоровый образ жизни, включающий регулярную физическую активность, хороший сон и сбалансированную диету», — резюмировала эксперт.

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