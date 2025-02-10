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Нутрициолог назвала продукты, которые полезны для кожи зимой
Питание и еда

10 февраля 2025, 19:15

1 мин.

Нутрициолог назвала продукты, которые полезны для кожи зимой

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Гузман
Нутрициолог, санитарный врач
Бутерброды с рыбой и авокадо
Фото nemchinowa, iStock

Нутрициолог Екатерина Гузман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как питание влияет на состояние кожи зимой, а также какие продукты обязательно нужно есть в этот период.

По ее словам, в зимнем рационе обязательно должны присутствовать жиры, так как омега-3 жирные кислоты помогают сохранять кожу увлажненной и эластичной. Источники омега-3: рыба (лосось, скумбрия), орехи, авокадо, семена льна и чиа.

«Витамины A и C. Они способствуют регенерации клеток и защите кожи от свободных радикалов. Витамин А содержится в моркови, тыкве, сладком картофеле, а витамин C — в цитрусовых, киви, ягодах», — подчеркнула эксперт.

Также важны антиоксиданты. Например, зеленый чай, ягоды, темный шоколад богаты антиоксидантами, которые защищают клетки кожи от повреждений.

«Нужно пить достаточно воды. Она помогает поддерживать нормальный обмен веществ и увлажняет кожу изнутри», — добавила Гузман.

Нутрициолог в завершение разговора посоветовала отказаться от продуктов, вызывающих воспаление и аллергию: простых сахаров (сладкие изделия и сдобные), трансжиров, алкоголя и чрезмерного количества кофеина (кофе, чай, энергетики).

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