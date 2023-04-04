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Сегодня, 21:45

Нутрициолог назвала продукты, которые нормализуют уровень холестерина

Ольга Стрельникова
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Грецкие орехи, кешью, фисташки на белом фоне.
Фото Freepik/dashu83

Нутрициолог с научной степенью, руководитель отдела нутрициологии биомедицинского холдинга «Атлас» Лиза Гильман рассказала «СЭ», какие продукты помогут нормализовать показатели холестерина. В топ-5, по ее словам, входят овсянка, орехи, жирная рыба, соевые продукты и бобы, а также овощи и фрукты.

Как отметила Лиза Гильман, овес и ячмень содержат особую форму растворимой клетчатки под названием «бета-глюкан». Будучи частью здорового питания, овсянка помогает снизить уровень холестерина. «Бета-глюкан образует в кишечнике своего рода «гель», который связывается с богатыми холестерином желчными кислотами и препятствует их всасыванию в организм», — пояснила эксперт.

Что касается орехов, соевых продуктов и бобов, они содержат белок, хорошие (мононенасыщенные) жиры, витамины, минералы и клетчатку. В комплексе такой состав способствует снижению уровня холестерина, но опять же — только в рамках здорового питания. То же самое относится к овощам и фруктам, самое ценное в них — клетчатка, которая играет важную роль в поддержании уровня холестерина.

Также Лиза Гильман порекомендовала заменить мясо жирной рыбой. «Богатая жирами рыба — хороший источник белка. Она содержит мало насыщенных жиров и богата полезными для сердца длинноцепочечными Омега-3», — резюмировала нутрициолог.

Ранее мы рассказывали, какой фрукт «убивает» холестерин.

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