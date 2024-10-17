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Нутрициолог назвала продукты, которые нельзя есть перед сном
Питание и еда

Сегодня, 19:45

1 мин.

Нутрициолог назвала продукты, которые нельзя есть перед сном

Мария Задорожная
Автор
Девушка ест в кровати
Фото Eleganza, iStock
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Нутрициолог Алена Денисова в беседе с «СЭ» сказала, что незадолго до сна нужно есть продукты, которые не будут долго перевариваться. Иначе есть риск того, что сон станет хуже из-за возникшей в желудке тяжести.

По словам эксперта, для перекуса перед сном не подойдут жирные, калорийные блюда, блюда с красным мясом, любой фастфуд и снеки. Также следует отказаться от быстрых углеводов, таких как белый хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы, манная каша, любые сладости. Не стоит пить кофеиносодержащие напитки и алкоголь.

Нутрициолог посоветовала выбирать продукты, которые положительно влияют на микрофлору кишечника и содержат вещества, помогающие успокоиться.

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