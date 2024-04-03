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Нутрициолог назвала продукт, который снижает уровень холестерина
Питание и еда

Сегодня, 16:35

1 мин.

Нутрициолог назвала продукт, который снижает уровень холестерина

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Ассортимент бобовых.
Фото monticelllo/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк заявила, что нут очень полезен для сердечно-сосудистой системы, потому что помогает снижать уровень холестерина.

«130-140 г бобовых в день обеспечивают организм значительным количеством магния, меди и калия и способны снизить уровень общего холестерина почти на 4%», — объяснила эксперт.

По словам нутрициолога, из-за высокого содержания растительной клетчатки нут помогает регулировать работу пищеварительного тракта, влияет на содержание натрия в организме, что снижает риски развития артериальной гипертензии.

«В нуте содержатся пребиотические волокна, как раз-таки ими и питаются хорошие бактерии кишечника. Микроорганизмы используют пребиотики, чтобы поддерживать баланс и защищать организм от патогенов», — заключила нутрициолог.

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