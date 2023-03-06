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Сегодня, 19:00

Нутрициолог назвала правила, которые помогут эффективно отказаться от сахара

Ольга Стрельникова
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Сахар в чаше.
Фото Freepik/stockking

Чем больше мы ежедневно потребляем сахар, тем сильнее нам хочется его есть еще и еще. Победить такую зависимость непросто. Нутрициолог Лидия Квашнина объяснила это тем, что сахар стимулирует выработку «гормона счастья» дофамина. «Мы едим сахар, чувствуем себя счастливыми, а потом хотим еще. Таким образом, его потребление увеличивается в разы», — рассказала специалист.

Также Лидия Квашнина эксклюзивно для «СЭ» дала несколько рекомендаций, которые помогут отказаться от сахара. По ее словам, необходимо пить достаточное количество воды, забыть о пакетированных соках и газировке, свести до минимума употребление переработанных продуктов, полуфабрикатов и фастфуда, выбирать цельнозерновые продукты. Не лишним будет начать изучать состав продуктов на этикетках на предмет добавленного сахара, а также заменить десерты и сладости на фрукты с низким гликемическим индексом и ягоды (не более одного среднего фрукта в день или 250 г ягод).

Что будет, если целый год не есть сахар, читайте в полной версии материала, основанного на личном опыте корреспондента «СЭ».

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