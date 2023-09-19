Нутрициолог назвала полезные свойства изюма

Нутрициолог Валентина Торшина рассказала «СЭ» о пользе изюма. По ее словам, во время изготовления изюма большая часть полезных веществ сохраняется.

«Пищевых волокон, полезных для кишечной микрофлоры, в изюме содержится 4,5 г на 100 г (25% от минимально рекомендованной нормы в сутки), также в нем много калия (20% от дневной потребности), железа (18% от дневной потребности, но надо помнить, что оно плохо усваивается из продуктов растительного происхождения), фосфора (14% от дневной потребности), кальция (96% от дневной потребности). Присутствуют и витамины С, В1, В2, В9», — сказала Торшина «СЭ».

Также эксперт напоминает, что у изюма высокий гликемический индекс, поэтому его не стоит употреблять людям с диабетом. Кроме того, изюм способен вызвать дискомфорт у пациентов с нарушениями работы ЖКТ.