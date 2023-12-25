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Нутрициолог назвала напиток опасный для сердца и печени
Питание и еда

Сегодня, 19:45

1 мин.

Нутрициолог назвала напиток опасный для сердца и печени

Мария Маковей
Автор
Коктейли на столе.
Фото eselovaElena/istockphoto.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что газировка, смешанная с алкоголем, негативно сказывается на работе сердца и печени. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».

По ее словам, газированные напитки в сочетании со спиртными оказывают возбуждающее действие на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, страдает печень. Она вынуждена одновременно обрабатывать спирт и сахар, что может привести к повышению риска развития жирового гепатоза и других серьезных патологий.

Также врач отметила, что сладкая газировка увеличивает калорийность алкоголя, поэтому частое употребление коктейлей на основе этих двух ингредиентов может привести к ожирению. А это одна из основных причин болезней сердца.

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