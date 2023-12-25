Нутрициолог назвала напиток опасный для сердца и печени

Нутрициолог Лидия Квашнина считает, что газировка, смешанная с алкоголем, негативно сказывается на работе сердца и печени. Об этом она заявила в беседе с «СЭ».

По ее словам, газированные напитки в сочетании со спиртными оказывают возбуждающее действие на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, страдает печень. Она вынуждена одновременно обрабатывать спирт и сахар, что может привести к повышению риска развития жирового гепатоза и других серьезных патологий.

Также врач отметила, что сладкая газировка увеличивает калорийность алкоголя, поэтому частое употребление коктейлей на основе этих двух ингредиентов может привести к ожирению. А это одна из основных причин болезней сердца.