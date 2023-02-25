Нутрициолог назвала напитки, которые лучше всего подойдут к блинам

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова специально для «СЭ» озвучила напитки, которые по ее мнению удачнее всего сочетаются с блинами. «Это могут быть различные чаи, отвар шиповника или сбитень с хорошим составом», — заявила эксперт. Избегать, по словам нутрициолога, стоит сочетания алкоголя с блинами — спиртное увеличит нагрузку на организм и ухудшит самочувствие.

Кому нельзя есть блины, и что будет, если есть их каждый день, читайте в полной версии материала «СЭ».