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Нутрициолог назвала минусы диеты Магги
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог назвала минусы диеты Магги

Мария Маковей
Автор
Девушка на диете
Фото GlobalStock/istockphoto.com
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Диета Магги — это низкоуглеводная белковая диета со строгими правилами. Менять в ней что-либо запрещено, а приемы пищи должны совершаться в строгое время.

В беседе с «СЭ» нутрициолог Ольга Деккер рассказала о недостатках этой нашумевшей диеты. По ее словам, у последователей такой системы питания имеется высокий риск возврата потерянных килограммов после завершения диеты. Также на протяжении всего периода похудения человека будет сопровождать постоянное чувство голода из-за недостатка клетчатки и длинных углеводов.

В последнюю неделю диеты наблюдается высокий риск срывов, а за счет увеличения в рационе количества яиц возрастает нагрузка на печень и почки, могут обостриться хронические заболевания ЖКТ, отметила специалист.

Также эксперт подчеркнула, что беременным и кормящим женщинам, а также несовершеннолетним, садиться на диету запрещается. А людям с заболевания печени, почек и ЖКТ следует посетить врача.

«Перед диетой стоит проконсультироваться с диетологом или специалистом по питанию, чтобы получить персональные рекомендации с учетом ваших потребностей и целей», — подытожила нутрициолог.

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