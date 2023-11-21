Нутрициолог назвала главную опасность стевии

Противопоказаний к употреблению стевии практически нет, однако некоторым людям стоит быть осторожными, сообщила «СЭ» нутрициолог Ника Сергунина.

По ее словам, сахарозаменитель, как и любой другой продукт, может спровоцировать аллергические реакции у тех людей, которые к ним склонны. Иногда стевия может вызвать диарею, газообразование и расстройство желудка.

«Кроме того, она может оказать влияние на артериальное давление, поэтому людям с гипотонией следует быть осторожными при употреблении этого продукта», — подчеркивает эксперт.

Также нутрициолог предупредила, что суточная норма стевии зависит от индивидуальных особенностей организма. Сергунина рекомендует употреблять не более 4-5 мг на 1 кг веса в день.

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