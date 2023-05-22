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22 мая, 22:45

Нутрициолог назвала экзотические ягоды и фрукты, которые могут быть опасны

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Нутрициолог, косметолог
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Мангостин.
Фото Freepik/jcomp

Врач, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», какие экзотические ягоды и фрукты могут быть опасны. «Некоторые экзотические фрукты и ягоды могут нанести вред здоровью, если их употреблять неправильно или в больших количествах», — предупредила специалист. К ним относится мангостин (может вызвать диарею и тошноту, аллергичен), дурьян (имеет необычный ярко выраженный вкус и запах, повышает холестерин и давление), семена гуараны (содержат много кофеина, могут вызвать нервное перевозбуждение, бессонницу и проблемы с сердцем), ягоды аки (в сыром виде вызывают отравление, тошноту, рвоту, диарею) и ягуарунди (содержат высокие концентрации цианида).

Перед употреблением любых незнакомых экзотических ягод и фруктов, необходимо ознакомиться с рекомендациями по их приготовлению и употреблению, а также обратить внимание на свои индивидуальные особенности и возможные аллергические реакции, резюмировала Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, какие фрукты самые полезные.

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Польза и вред
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