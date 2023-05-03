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Сегодня, 12:05

Нутрициолог назвал масло, которое способно улучшить здоровье сердца и кишечника

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Бутылочки с маслом.
Фото Freepik/freepik

Врач-нутрициолог Игорь Строков в беседе с порталом «МедикФорум» рассказал, что защитить организм от воспалений, а также улучшить здоровье сердца и кишечника поможет льняное масло. Оно производится из молотых и прессованных семян льна, которые традиционно используют в качестве слабительного и заживляющего средства. «Преимущества льняного масла в том, что оно снижает воспаление, предотвращает появление сердечных заболеваний и улучшает пищеварение», — пояснил специалист. Все это происходит благодаря обилию в составе жирных кислот омега-3. Принято считать, что они уменьшают воспаление.

По словам Игоря Строкова, льняное масло может по-разному воздействовать на людей, что требует дополнительного изучения. Однако уже доказано, что оно оказывает слабительный эффект. При язвенном колите — разновидности воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) льняное семя и льняное масло помогают уменьшить маркеры воспаления, тяжесть заболевания, нормализуют артериальное давление и окружность талии.

Ранее мы рассказывали, чем полезно масло ГХИ.

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