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Нутрициолог и эндокринолог ответили, как семена чиа влияют на работу сердца
Питание и еда

Сегодня, 19:05

1 мин.

Нутрициолог и эндокринолог ответили, как семена чиа влияют на работу сердца

Диана Туманян
Автор
Семена чиа
Фото ValentynVolkov, iStock
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Нутрициолог Анастасия Костомаха и врач-эндокринолог Наталья Антонова в недавней беседе с «СЭ» рассказали о пользе семян чиа для сердечно-сосудистой системы.

Эксперты отметили, что хорошее количество растительных жиров, содержащихся в продукте, помогает снизить уровень холестерина. Поэтому семена чиа полезны для сосудов и благотворно влияют на здоровье сердца.

Также после добавления продукта в рацион улучшается кровообращение, за счет чего уменьшается нагрузка на сердце. Кроме того, семена чиа богаты железом, марганцем, медью и кальцием.

«Омега-3, содержащаяся в семенах, помогает сохранять память и когнитивные способности», — подчеркнули специалисты.

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