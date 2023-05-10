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Питание и еда

Сегодня, 18:30

Нутрициолог дала советы, как справиться с усталостью

Мария Гусева
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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как правильное питание может помочь справиться со стрессом и постоянной усталостью.

«Если мы будем пропускать обед или ужин, то очень часто у людей начинаются сильные головные боли, постоянное плохое настроение, и, как следствие, усталость даже не только на рабочем месте, но и даже на выходных, — цитирует Life.ru Свиридову. — Уделите себе 15-20 минут на обед, завтрак или ужин. Поверьте, это не только поднимет ваш заряд бодрости, но и будет очень полезным для вашего организма».

Также нутрициолог призвала есть больше орехов. По ее словам, они помогают не только улучшать работу мозга, но также поднимают настроение. Специалист рекомендовала пить не больше чашки кофе в день, а лучше еще меньше. Также Свиридова сообщила, что побороть усталость помогут овощи.

«Постарайтесь во время еды сконцентрироваться на том, что вы едите: отключите телефон, закройте ноутбук, и не спеша позавтракайте. Так ваш организм немного отдохнет, а кроме того, и получит нужную ему энергию, чтобы дальше справляться со всеми делами», — добавила врач.

Источник: Life.ru
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