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Нутрициолог дала советы, как похудеть перед Новым годом
Питание и еда

Сегодня, 20:25

2 мин.

Нутрициолог дала советы, как похудеть перед Новым годом

Мария Задорожная
Автор
Девушка обедает
Фото Aja Koska, iStock
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Нутрициолог Диана Никитина поделилась с «СЭ» рекомендациями, которые помогут сбросить вес перед Новым годом.

В первую очередь эксперт посоветовала пить достаточное количество воды, чтобы улучшить пищеварение и снизить аппетит. По ее словам, жидкость усиливает обменные процессы и выводит токсины из организма (80% токсинов — водорастворимые). Для улучшения показателей воды (pH, окислительно-восстановительного потенциала, минерализации) она порекомендовала использовать специальные минеральные композиции на основе кораллов.

«Не голодайте весь день, чтобы не возникло переедания в вечернее время. Основные приемы пищи — это завтрак и обед, а на ужин выбирайте такие легкие блюда, как суп/бульон или тушеные овощи с небольшой порцией белка. Принимайте пищу, только когда появляется чувство голода. Ешьте осознанно, тщательно прожевывая пищу и не отвлекаясь на гаджеты», — сказала специалист.

Также Никитина посоветовала добавить в рацион ягоды (до 250 г в день) и фрукты (1-2 шт. в день), которые нужно использовать в качестве десерта, а не как отдельный прием пищи. Также важно придерживаться трехразового питания без перекусов. Иногда можно практиковать двухразовое при нормальном уровне гормона лептина.

«Выдерживайте оптимальный промежуток между ужином и завтраком (12-14 часов) и старайтесь ужинать не позднее 3-4 часов до сна. Используйте растительные ферменты для наилучшего усвоения питательных веществ. Подойдут, например, ассимилятор и папайя. Они уменьшают дискомфорт в желудке и кишечнике», — добавила нутрициолог.

Кроме того, эксперт отметила важность контроля стресса. Необходимо разрешать себе все, что доставляет удовольствие: массаж, пение, йога, дыхательные практики, медитации. Так как именно высокий уровень гормона стресса — кортизола — способствует набору веса.

Еще необходимо соблюдать режим дня и ложиться спать до 22:30. Это крайне важное условие для ночного метаболизма. Не стоит забывать про минимальную физическую активность — 7 -10 тысяч шагов на каждый день.

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