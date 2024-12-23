Нутрициолог дала совет, который поможет преодолеть плато в весе
Нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «СЭ» отметила, что при похудении многие сталкиваются с проблемой остановки потери веса, то есть плато.
В такие моменты эксперт рекомендует не паниковать, а пересмотреть рацион. По ее словам, успех диеты часто зависит от правильно установленных норм потребления калорий.
«Если вы теряете вес, тело требует меньше калорий для функционирования. Поэтому каждые один-два месяца пересчитывайте свою норму калорий, чтобы учесть изменения в весе. Используйте специальные онлайн-калькуляторы для более точной оценки», — объяснила специалист.
Кроме того, Гузман советует вести дневник питания, чтобы выявить незаметные переедания и пробелы в меню.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже