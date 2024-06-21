Нейросеть сгенерировала ядовитый рецепт и чуть не отравила целую семью

Пользователь форума Reddit рассказал свою историю общения с нейросетью Gemini от Google и шокировал читателей. Он попросил искусственный интеллект составить ему рецепт заправки для салата из оливкового масла и чеснока. Нейросеть сгенерировала ответ, как это правильно «замешать» и сколько времени нужно настаивать.

Мужчина доверился ИИ и выполнил последовательность указанных действий. Спустя три дня он обратил внимание, что соус ведет себя странно — булькает и выпускает газ. Через неделю все прекратилось, но парень решил не рисковать и нашел рецепт заправки в интернете. Как оказалось, это решение спасло ему и его семье жизнь.

Выяснилось, что рецепт заправки, предложенный нейросетью, — это способ создать ботулотоксин в домашних условиях. Это органический яд, который парализует нервную систему, вызывает паралич и может даже привести к смерти.