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Нейросеть сгенерировала ядовитый рецепт и чуть не отравила целую семью
Питание и еда

Сегодня, 18:15

1 мин.

Нейросеть сгенерировала ядовитый рецепт и чуть не отравила целую семью

Мария Маковей
Автор
Салатная заправка.
Фото Imgorthand/istockphoto.com
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Пользователь форума Reddit рассказал свою историю общения с нейросетью Gemini от Google и шокировал читателей. Он попросил искусственный интеллект составить ему рецепт заправки для салата из оливкового масла и чеснока. Нейросеть сгенерировала ответ, как это правильно «замешать» и сколько времени нужно настаивать.

Мужчина доверился ИИ и выполнил последовательность указанных действий. Спустя три дня он обратил внимание, что соус ведет себя странно — булькает и выпускает газ. Через неделю все прекратилось, но парень решил не рисковать и нашел рецепт заправки в интернете. Как оказалось, это решение спасло ему и его семье жизнь.

Выяснилось, что рецепт заправки, предложенный нейросетью, — это способ создать ботулотоксин в домашних условиях. Это органический яд, который парализует нервную систему, вызывает паралич и может даже привести к смерти.

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