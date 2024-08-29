Невролог назвала продукт, который поможет справиться с головной болью

Врач-невролог, нутрициолог Анастасия Бадаева в разговоре с «СЭ» назвала продукты, которые могут помочь справиться с головной болью.

По ее словам, в зеленых листовых овощах, как шпинат, капуста, салат, брюссельская капуста, содержится в большом количестве магний. Также этот элемент присутствует в авокадо, огурцах, кабачках, зеленом перце и мяте. В последней, кстати, имеется и витамин D, который облегчает боль.

«Не стоит забывать, что головная боль может возникать при низком уровне глюкозы в крови. В таком случае помогут продукты с высоким содержанием клетчатки. Она замедляет высвобождение глюкозы из быстрых углеводов в кишечнике», — подытожила доктор.