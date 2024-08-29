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Невролог назвала продукт, который поможет справиться с головной болью
Питание и еда

Сегодня, 11:00

1 мин.

Невролог назвала продукт, который поможет справиться с головной болью

Мария Задорожная
Автор
Овощи и зелень
Фото MEDITERRANEAN/istockphoto.com
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Врач-невролог, нутрициолог Анастасия Бадаева в разговоре с «СЭ» назвала продукты, которые могут помочь справиться с головной болью.

По ее словам, в зеленых листовых овощах, как шпинат, капуста, салат, брюссельская капуста, содержится в большом количестве магний. Также этот элемент присутствует в авокадо, огурцах, кабачках, зеленом перце и мяте. В последней, кстати, имеется и витамин D, который облегчает боль.

«Не стоит забывать, что головная боль может возникать при низком уровне глюкозы в крови. В таком случае помогут продукты с высоким содержанием клетчатки. Она замедляет высвобождение глюкозы из быстрых углеводов в кишечнике», — подытожила доктор.

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