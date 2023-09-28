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Сегодня, 17:00

Названы заболевания, при которых нельзя есть сельдь

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Фото istockphoto.com/Nesolenyi

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, кому не стоит употреблять селедку. По ее словам, она может быть вредна из-за большого количества соли.

«Соленая селедка может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности. Потому что соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки», — приводит слова Королевой «Москва 24».

При этом здоровым людям можно есть сельдь без вреда для здоровья, так как в ней много полезной омеги-3.

Ранее нутрициолог рассказала, как сделать селедку под шубой полезнее.

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Советы и рекомендации
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