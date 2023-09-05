Названы продукты, вызывающие бессонницу

Нутрициолог Игорь Строков перечислил продукты, которые способны нарушать сон и вызывать бессонницу. Специалист к ним относит шоколад, включая даже темный, а также выдержанный сыр и чипсы.

«В молоке и белом шоколаде содержится много сахара, который может повысить уровень глюкозы в крови и нарушить сон. В крепком или выдержанном сыре есть аминокислоты тирамина, которые помогают повысить бдительность. Возможной причиной плохого сна являются и чипсы, содержащие, как правило, много соли, которая обезвоживает организм и увеличивает задержку воды», — приводит слова специалиста «МедикФорум».

Также врач не рекомендует пить на ночь кофе и алкогольные напитки.

Ранее эксперт назвал опасную для зрения позу для сна.