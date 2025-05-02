Стиль жизни
Названы продукты, которые увеличивают риск преждевременной смерти
Питание и еда

2 мая, 16:25

2 мин.

Названы продукты, которые увеличивают риск преждевременной смерти

Мария Задорожная
Автор
Вредная еда
Фото happy_lark, iStock

Международная команда ученых выяснила, что рост доли ультрапереработанных продуктов (УПП) в рационе человека существенно повышает риск преждевременной смерти. Об этом говорят исследования, опубликованные в журнале American Journal of Preventive Medicine (AJPM).

Ультрапереработанные продукты — это готовая к употреблению или разогреву пища, производимая на промышленной основе. Они содержат ингредиенты, полученные в результате глубокой переработки или синтеза в лабораторных условиях. Эти продукты часто включают искусственные красители, ароматизаторы, эмульгаторы и другие добавки, натуральные компоненты практически отсутствуют. Среди примеров таких УПП: сладкое, чипсы, хот-доги и газированные напитки.

Доктор Эдуарду Аугусту Фернандес Нилсон, руководитель исследования, отметил, что УПП наносят вред организму не только из-за высокого содержания соли, трансжиров и сахара. Существенные изменения в структуре пищи, происходящие при глубокой переработке, а также добавление искусственных составляющих, тоже негативно сказываются на здоровье.

Если в странах с низким уровнем потребления УПП, таких как Колумбия, этот вид продуктов составляет около 15% рациона, то в Соединенных Штатах их доля превышает 50%. В 2018 году в США употребление ультрапереработанных продуктов привело к 124 тысячам преждевременных смертей. По оценкам экспертов, доля ранних смертей, связанных с УПП, колеблется от 4% в странах с низким потреблением УПП до почти 14% в странах с высокой долей таких продуктов.

Также анализ ученых показал, что каждые дополнительные 10% калорий, получаемых из ультрапереработанных продуктов, увеличивают риск ранней смерти на 3%. Кроме того, исследователи выявили, что частое употребление УПП может привести к появлению 32 различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых болезней, ожирения, диабета, некоторых видов рака и депрессии.

Доктор Нилсон подчеркнул, что необходимо немедленно принять меры для снижения потребления ультрапереработанных продуктов и поддержания традиционных моделей питания, базирующихся на свежих и минимально обработанных продуктах.

Кексы.Почему постоянно хочется сладкого? Полезная альтернатива конфетам и шоколаду от нутрициолога
Нутрициолог объяснила, из каких продуктов должен состоять правильный завтрак

  • Саша

    Ультрапереработанный продукт - это по сути мумифицированный продукт, который предназначен в первую очередь мумиям для питания в загробном мире.

    09.05.2025

