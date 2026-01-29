Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Названы популярные мифы о правильном питании
Питание и еда

29 января, 12:35

1 мин.

Названы популярные мифы о правильном питании

Кристина Гергис
Автор
Девушка ест овощной салат
Фото fotolgahan, iStock

Руководитель комитета по взаимодействию с участниками фармацевтической отрасли Светлана Бесчастнова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла ряд популярных мифов о питании при заболеваниях ЖКТ.

Во-первых, эксперт обратила особое внимание на то, что кратковременное голодание противопоказано при хроническом гастрите: оно повышает кислотность желудочного сока, нарушает моторику ЖКТ и ухудшает регенерацию слизистой. Вместо этого эксперт рекомендует дробное питание по 5-6 раз в день небольшими порциями.

Бесчастнова также отметила, что суперфуды, например семена льна, чиа и ягоды годжи, не имеют доказанного преимущества перед обычными продуктами. Их неконтролируемый прием может вызвать побочные эффекты, а польза зачастую преувеличена.

Помимо этого, эксперт заявила, что не существует универсального правила о норме потребления воды. Баланс жидкости для каждого индивидуален: он зависит от образа жизни и состояния здоровья.

«Многие популярные рекомендации по питанию при заболеваниях ЖКТ требуют критического осмысления. Врачебный подход должен основываться на доказательной базе, индивидуализации и балансе между пользой и рисками», — подытожила Бесчастнова.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Зеленский фактически признал отказ от перемирия с Россией
Вальверде и Тчуамени подрались на тренировке «Реала»
Президент США Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова особенным бойцом
Почему сделки на рынке фьючерсов опережают политику США по Ирану. Разбор
Новые удары США и Ирана поставили под сомнение перемирие между ними. Что пишут СМИ
«Козыри «ПСЖ» – это Хвича, Дембеле и Дуэ». Юрий Семин – о решающих матчах Лиги чемпионов
Читайте далее
Диетолог дала совет, как не срываться на доставки еды
Следующий материал
Диетолог дала совет, как не срываться на доставки еды

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:15
Диетолог ответила, как справляться с постоянный чувством голода
7 мая 18:25
Диетолог развеял миф о вредных продуктах и ответил, можно ли похудеть без правильного питания
6 мая 16:25
Тренер рассказал, как сладкие напитки влияют на фигуру
2 мая 12:15
Гастроэнтеролог ответила, может ли безалкогольное пиво заменить изотоник
1 мая 15:45
Врач предостерегла от неправильного хранения еды во время пикника