Названы популярные мифы о правильном питании

Руководитель комитета по взаимодействию с участниками фармацевтической отрасли Светлана Бесчастнова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла ряд популярных мифов о питании при заболеваниях ЖКТ.

Во-первых, эксперт обратила особое внимание на то, что кратковременное голодание противопоказано при хроническом гастрите: оно повышает кислотность желудочного сока, нарушает моторику ЖКТ и ухудшает регенерацию слизистой. Вместо этого эксперт рекомендует дробное питание по 5-6 раз в день небольшими порциями.

Бесчастнова также отметила, что суперфуды, например семена льна, чиа и ягоды годжи, не имеют доказанного преимущества перед обычными продуктами. Их неконтролируемый прием может вызвать побочные эффекты, а польза зачастую преувеличена.

Помимо этого, эксперт заявила, что не существует универсального правила о норме потребления воды. Баланс жидкости для каждого индивидуален: он зависит от образа жизни и состояния здоровья.

«Многие популярные рекомендации по питанию при заболеваниях ЖКТ требуют критического осмысления. Врачебный подход должен основываться на доказательной базе, индивидуализации и балансе между пользой и рисками», — подытожила Бесчастнова.