Названы лайфхаки, которые уберегут авокадо от потемнения
Питание и еда

29 сентября, 19:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Девушка чистит авокадо
Фото NatashaPhoto, iStock

Лимонный или лаймовый сок помогает предотвратить потемнение авокадо: на срез наносят несколько капель сока и равномерно распределяют его кисточкой или пальцем. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Можно также положить в контейнер с авокадо половинку очищенной луковицы или покрыть срез тонким слоем оливкового масла. Другой вариант — плотно прижать половинку мякоти пищевой пленкой или поместить в герметичный контейнер с минимальным количеством воздуха.

Если авокадо уже нарезано, можно оставить кубики мякоти в холодной воде в герметичном контейнере и отправить в холодильник. Вода препятствует попаданию кислорода. Важно менять воду каждые 12-24 часа и не использовать этот метод дольше суток, чтобы авокадо не стало водянистым.

