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Сегодня, 19:30

Названо шесть лучших продуктов для роста мышц

Иван Шитик
Корреспондент
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Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты лучше всего способствуют росту мышц.

По словам медика, куриные яйца должны стать одним из основных продуктов в рационе желающих набрать мышечную массу. В яичном белке содержится такая важная аминокислота, как лейцин, которая активно участвует в синтезе белка. А вот яичный желток богат цинком, с помощью которого организм вырабатывает инсулиноподобный фактор роста, стимулирующий развитие мышц. Также высококачественным белком, который требуется для роста мышц, богата нежирная говядина.

«Особенную роль при питании говядиной играют мышечные тренировки в течение одного часа в день с потреблением 240 граммов постной говядины», —подчеркнула эксперт Life.ru.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что куриное мясо также ценится среди бодибилдеров за большое количество белка и малое содержание жира. При этом при повышенном холестерине диетолог рекомендует отдавать предпочтение именно грудке, а не другим частям курицы, ведь, к примеру, в бедре содержится в два раза больше этого вещества.

Источник: https://life.ru/p/1553960
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