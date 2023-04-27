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Питание и еда

Сегодня, 11:05

Названа специя, которая нормализует сахар

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Тмин в чашке и рядом салфетка на белом фоне.
Фото Freepik/freepik

На турецком портале En son haber рассказали о полезных свойствах тмина. Как сообщили в издании, эта специя не только улучшает вкус еды, но и содержит много клетчатки, благодаря которой избавляет от запоров и нормализует уровень сахара в крови. В умеренных количествах тмин помогает организму бороться с раком.

Тмин обладает чрезвычайно полезными свойствами для желудочно-кишечного тракта. «Вред, который наносит пища нашему кишечнику, уничтожается тмином. Он оздоравливает кишечник, устраняет воспаления и предотвращает образование газов», — написали на портале.

Также тмин положительно влияет на женский цикл, а при лактации помогает увеличивать количество грудного молока.

Ранее мы рассказывали о самых полезных специях.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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