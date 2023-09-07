Назван самый опасный продукт для печени

Диетолог Алексей Кабанов рассказал о вреде сахара для печени. По словам специалиста, люди получают больше всего сахара при употреблении сладких газированных напитков.

«В газировках количество сахара может доходить до 25 граммов на 100 миллилитров. Фактически в половине стакана такого напитка содержится суточная норма сахара для взрослого человека», — приводит слова Кабанова «Лента.ру».

Также врач отмечает, что самым вредным сочетанием продуктов для печени считаются животные жиры и сахар. Поэтому, когда человек употребляет жирную свинину и запивает ее сладкой газировкой, то наносит большой удар по печени.

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