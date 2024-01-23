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Наставник по здоровью рассказал о пользе перепелиных яиц для детей
Питание и еда

Сегодня, 19:45

0 мин.

Наставник по здоровью рассказал о пользе перепелиных яиц для детей

Мария Маковей
Автор
Перепелиные яйца в лотке на столе.
Фото bfk92/istockphoto.com
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Наставник по здоровью Георгий Суренян в разговоре с «СЭ» отметил, что некоторые педиатры советуют вводить прикорм младенцам с перепелиных, а не куриных яиц. Однако доказательств повышенной безопасности такого прикорма нет.

Эксперт подчеркнул, что перепелиные яйца богаты витаминами A, D и E. Именно они необходимы для здорового роста и развития ребенка.

Кроме того, продукт содержит кальций и фосфор, которые отвечают за крепость костей и зубов.

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Польза и вред
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