Наставник по здоровью рассказал о пользе перепелиных яиц для детей

Наставник по здоровью Георгий Суренян в разговоре с «СЭ» отметил, что некоторые педиатры советуют вводить прикорм младенцам с перепелиных, а не куриных яиц. Однако доказательств повышенной безопасности такого прикорма нет.

Эксперт подчеркнул, что перепелиные яйца богаты витаминами A, D и E. Именно они необходимы для здорового роста и развития ребенка.

Кроме того, продукт содержит кальций и фосфор, которые отвечают за крепость костей и зубов.