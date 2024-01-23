Наставник по здоровью рассказал о пользе перепелиных яиц для детей
Наставник по здоровью Георгий Суренян в разговоре с «СЭ» отметил, что некоторые педиатры советуют вводить прикорм младенцам с перепелиных, а не куриных яиц. Однако доказательств повышенной безопасности такого прикорма нет.
Эксперт подчеркнул, что перепелиные яйца богаты витаминами A, D и E. Именно они необходимы для здорового роста и развития ребенка.
Кроме того, продукт содержит кальций и фосфор, которые отвечают за крепость костей и зубов.
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22 янв 14:05
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