Наставник по здоровью объяснил, как правильно хранить кизил
Health-коуч Георгий Суренян рекомендует хранить спелый кизил в холодильнике, а недозрелые ягоды — при комнатной температуре. По его словам, за 3-7 дней они дойдут до нужной кондиции.
«При правильном хранении ягоды могут сохраняться в холодильнике несколько недель», — добавил эксперт в разговоре с «СЭ».
Кроме того, кизил можно засушить. Как отметил специалист, сушеные ягоды могут храниться больше года. Но держать их нужно в сухом и прохладном месте, например, в шкафу.
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