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Наставник по здоровью объяснил, как правильно хранить кизил
Питание и еда

Сегодня, 19:25

0 мин.

Наставник по здоровью объяснил, как правильно хранить кизил

Мария Задорожная
Автор
Кизил в ведерках на столе
Фото 8photo/freepik.com
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Health-коуч Георгий Суренян рекомендует хранить спелый кизил в холодильнике, а недозрелые ягоды — при комнатной температуре. По его словам, за 3-7 дней они дойдут до нужной кондиции.

«При правильном хранении ягоды могут сохраняться в холодильнике несколько недель», — добавил эксперт в разговоре с «СЭ».

Кроме того, кизил можно засушить. Как отметил специалист, сушеные ягоды могут храниться больше года. Но держать их нужно в сухом и прохладном месте, например, в шкафу.

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