Наставник по здоровью объяснил, как правильно хранить кизил

Health-коуч Георгий Суренян рекомендует хранить спелый кизил в холодильнике, а недозрелые ягоды — при комнатной температуре. По его словам, за 3-7 дней они дойдут до нужной кондиции.

«При правильном хранении ягоды могут сохраняться в холодильнике несколько недель», — добавил эксперт в разговоре с «СЭ».

Кроме того, кизил можно засушить. Как отметил специалист, сушеные ягоды могут храниться больше года. Но держать их нужно в сухом и прохладном месте, например, в шкафу.