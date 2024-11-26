Мандарины в России подорожают на 20-30% к Новому году

В этом году Новогодние праздники обойдутся россиянам дороже: цена на один из главных атрибутов торжества — мандарины — может возрасти на 20-30%. Причинами этого подорожания стали различные факторы, включая сокращение урожая мандаринов в Турции, наводнения в Испании, а также колебания курса рубля. Об актуальной ситуации на рынке мандаринов и прогнозах их цен рассказывает «Парламентская газета».

По словам Ирины Козий, главы информационного агентства FruitNews, обычно перед Новым годом происходит снижение цен на мандарины. Это связано с тем, что поставки из южного полушария переориентируются на северное, что приводит к сокращению логистических издержек. Однако в нынешнем году ситуация изменилась.



«Во-первых, неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50 и даже больше процентов мандаринов. Во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на местных плантациях. К нам Испания мандарины почти не привозит — зато является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. А следовательно, наши основные партнеры — Марокко, Египет, та же Турция — будут переориентироваться на освободившиеся европейские рынки. Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже», — отметила эксперт.

Согласно предварительным оценкам, в этом году мандарины уже подорожали на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Но, учитывая текущие обстоятельства, рост цен может составить до 30% и даже более. Козий добавила, что традиционно самыми доступными мандаринами считаются абхазские и некоторые турецкие сорта, так как Турция предлагает широкий диапазон цен и качество. Однако поставки из Абхазии составляют лишь 3-7 процентов от общего объема.

Дмитрий Леонов, заместитель правления Руспродсоюза, подтвердил рост цен, указав, что средние оптовые цены на мандарины увеличились на 4,9% за неделю, достигнув 92 рублей за килограмм. Факторы, влияющие на цену, включают курс валют, стоимость логистики и наценки со стороны розничных сетей.



Однако, несмотря на ожидаемое подорожание, дефицита мандаринов в стране не предвидится. Поставка мандаринов из различных стран, таких как Марокко и ЮАР, обеспечит необходимое количество цитрусовых в зимний сезон.