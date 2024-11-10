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Малышева заявила, что подсолнечное масло способно защитить от деменции
Питание и еда

Сегодня, 15:35

1 мин.

Малышева заявила, что подсолнечное масло способно защитить от деменции

Мария Задорожная
Автор
Подсолнечное масло
Фото tashka2000, iStock
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Врач и телеведущая Елена Малышева, совместно с иммунологом Андреем Продеусом, в эфире программы «Жить здорово!» назвали продукт, который может помочь в защите от деменции. Им оказалось подсолнечное масло.

Медики пояснили, что нехватка витамина E способна привести к деградации мозга, а его достаточное количество в рационе может защитить человека от деменции.

По словам экспертов, витамина Е довольно много содержится в подсолнечном масле. Для восполнения суточной нормы вещества медики рекомендуют добавить в рацион около 45 граммов (или три столовые ложки) масла.

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