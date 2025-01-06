Кулинар рассказала, как приготовить кутью на Рождество

Кулинар София Танькова рассказала «СЭ», как приготовить рождественскую кутью. По ее словам, традиционную кутью готовят из пшеницы, но разрешается использовать рисовую или пшенную крупу.

Для приготовления главного рождественского блюда понадобится один стакан круглозерного риса, два стакана воды, сухофрукты и орехи — по 50 г, а также две столовых ложки меда.

Сначала нужно перебрать и слегка промыть рис, но не до прозрачности. После залить его двумя стаканами воды, поставить в кастрюле на огонь. Дождаться, когда он закипит, и убавить огонь, оставить вариться под крышкой 15-20 минут.

«Пока варится рис, промойте сухофрукты, нарежьте их на небольшие кусочки», — добавила эксперт.

После в готовый рис нужно сложить нарезанные сухофрукты и орехи, оставить все на 20 минут, а потом добавить мед и все перемешать. Подавать кутью следует холодной.