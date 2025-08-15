Кондитеры рассказали, что можно приготовить из цукини

Как сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кондитеров, цуккини можно добавлять в десерты, так как он имеет нейтральный вкус. Например, на его основе можно приготовить пряники. Понадобится стакан тертых цуккини, два яйца, половина стакана растительного масла и стакан сахара. Также нужно подготовить 2,5 стакана муки, щепотку соли, столовую ложку какао и по одной чайной ложке пряных специй, корицы и разрыхлителя.

В приготовлении пряники очень просты. Нужно смешать до однородности все ингредиенты и разогреть духовку до 180°C. Застелить противень бумагой для выпечки и вылить туда тесто. Выпекается десерт около 20 минут. Его готовность проверяется просто — если перестало прилипать к палочке, то можно доставать. После остывания лакомство нужно разрезать на порции, можно добавить джем или полить глазурью.