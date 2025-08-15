Стиль жизни
Кондитеры рассказали, что можно приготовить из цукини
Кондитеры рассказали, что можно приготовить из цукини

Мария Задорожная
Цукини крупным планом
Фото Funwithfood, iStock

Как сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кондитеров, цуккини можно добавлять в десерты, так как он имеет нейтральный вкус. Например, на его основе можно приготовить пряники. Понадобится стакан тертых цуккини, два яйца, половина стакана растительного масла и стакан сахара. Также нужно подготовить 2,5 стакана муки, щепотку соли, столовую ложку какао и по одной чайной ложке пряных специй, корицы и разрыхлителя.

В приготовлении пряники очень просты. Нужно смешать до однородности все ингредиенты и разогреть духовку до 180°C. Застелить противень бумагой для выпечки и вылить туда тесто. Выпекается десерт около 20 минут. Его готовность проверяется просто — если перестало прилипать к палочке, то можно доставать. После остывания лакомство нужно разрезать на порции, можно добавить джем или полить глазурью.

